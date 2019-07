Po izpadu elektrike v New Yorku: oblasti obljubljajo preiskavo #video

Guverner države New York Andrew Cuomo in župan mesta New York Bill de Blasio obljubljata temeljito preiskavo sobotnega izpada električne energije na zahodni strani Manhattna od 42. ulice navzgor do 70. ulice, ki je na srečo trajal le nekaj ur, vendar pa je ohromil promet podzemne železnice in povzročal druge preglavice.

Žrtev izpada elektrike ni bilo. Ljudje, ki so obtičali v vagonih podzemne železnice, niso bili najbolj veseli, kot tudi ne tisti, ki jih je izpad zalotil v dvigalih. Vsi brez elektrike pa so preklinjali mestno elektropodjetje ConEd in oblasti, ker se v vročem in pasje vlažnem vremenu niso mogli hladiti s klimatskimi napravami. Večina jih je šla dihat na ulice, ker je bilo v stanovanjih nevzdržno.

Župana v času izpada ni bilo v mestu

Cuomo je dejal, da v mestu, kot je New York, do česa takega enostavno ne sme priti, ker je prenevarno. Bolj kot guverner jih je od javnosti dobil po glavi župan De Blasio, ki je bil v času izpada elektrike zunaj mesta na svoji predsedniški kampanji, ki je večina meščanov niti najmanj ne podpira.

Pozivi k preiskavi podjetja, ki zagotavlja elektriko

Zvezni senator iz New Yorka Chuck Schumer je pozval k preiskavi zveznega ministrstva za energijo, da pogleda, kaj počne ConEd, ki si je sicer zaradi hitrega posredovanja prislužil nekaj pohval. Kot vse kaže, ne gre za nobeno znanost, ampak je v času velike obremenjenosti ob poganjanju klimatskih naprav spet pregorel sistem.

Ameriška infrastruktura je porazna, kar še posebej velja za mesta, kot je New York. Po vseh ZDA niso izvedli večjih investicij v infrastrukturo že desetletja in dogaja se to, kar se dogaja.

Najbolj so v času mrka služili vozniki Uberja in taksisti

Izpada elektrike so bili najbolj veseli vozniki Uberja in drugih podobnih prevoznih podjetij, ki so cene navili do neba in šli spat s polnimi žepi. Ljudje druge izbire skoraj niso imeli, saj so bile več ur prizadete praktično vse proge vlakov podzemne železnice.

Foto: Reuters

Promet se je normaliziral šele ob 2. uri zjutraj v nedeljo, čeprav javni promet v New Yorku ni normalen že več let. Še posebej ob koncu tedna so potovanja nemogoča, ker potekajo obnovitvena dela.

Sobotni izpad elektrike se je zgodil natanko na obletnico velikega izpada 1977, ki je prizadel večji del mesta. New York je bil brez elektrike skupaj s celotnim severovzhodom ZDA leta 2003, južna polovica Manhattna pa tudi leta 2012 po orkanu Sandy.