Plenković: Grabar-Kitarovićeva bo za predsednico kandidirala s podporo HDZ

Hrvaški premier in predsednik vladajoče stranke HDZ Andrej Plenković je pred današnjim sestankom s člani stranke na Reki dejal, da bo hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović na predsedniških volitvah, ki bodo jeseni, kandidirala za še en mandat in da bo kandidatka HDZ. Grabar-Kitarovićeva je ponovno kandidaturo za predsednico države napovedala na ponedeljkovi državni slovesnosti ob 24. obletnici operacije Nevihta v Kninu.

Na novinarsko vprašanje, ali je po njegovem mnenju predsednica zlorabila ponedeljkovo osrednjo državno slovesnost v Kninu ob dnevu zmage in domovinske hvaležnosti za napoved svoje kandidature, je hrvaški premier Andrej Plenković dejal, da je to ocena dela medijev in kritikov predsednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Povedal je, da je Grabar-Kitarovićeva "na dan zmage prišla kot predsednica in da bo tako prihajala tudi prihodnjih pet let". Vse ostalo so interpretacije, je pojasnil Plenković. Po pričakovanju hrvaških medijev naj bi aktualna hrvaška predsednica tudi kmalu uradno napovedala svojo ponovno kandidaturo.

Med tekmeci Grabar-Kitarovićeve tudi narodnozabavni pevec Miroslav Škoro

Po navedbah Večernjega lista je kandidatov za novega hrvaškega predsednika že 13. Kandidaturo je napovedal tudi narodnozabavni pevec in podjetnik Miroslav Škoro, ki bo na volitvah nastopil kot neodvisni kandidat. Prav Škora na Hrvaškem vidijo kot glavnega tekmeca aktualne predsednice.

Kandidaturo je napovedal tudi kandidat največje opozicijske stranke SDP in nekdanji premier Zoran Milanović. Predsedniške volitve na Hrvaškem bodo predvidoma konec leta.