Petrol zadal nov udarec in povzročil razburjenje v hrvaški vladi

Na Hrvaškem so se danes, potem ko je vlada višino trgovske marže z novo uredbo vrnila na raven iz junija 2022, zvišale cene pogonskih goriv. Petrol je cene pogonskih goriv na Hrvaškem s Croduxom zvišal že v nedeljo. S tem je povzročil za novo razburjene v vladi, zato naj bi na gospodarskem ministrstvu s Petrolom danes imeli sestanek na to temo.

Trgovska marža na Hrvaškem od danes znaša deset centov za liter bencina in dizla, potem ko je bila od junija 2022 do 1. januarja 2023 omejena na devet centov.

Nove cene pogonskih goriv bodo veljale prihodnjih 14 dni. Liter bencina se je podražil za 0,05 evra in stane 1,33 evra na liter, liter dizla pa za 0,03 evra in stane 1,47 evra na liter. Cena modrega dizla se je zvišala za 0,01 evra in znaša 0,97 evra.

Cene pogonskih goriv so bile višje le na Petrolu in Croduxu

Če ne bi bilo ukrepov vlade in bi trgovci maloprodajne cene lahko svobodno oblikovali na ravni premij energetskih subjektov pred prvo uredbo, bi cena bencina znašala 1,55 evra na liter, liter dizla pa bi stal 1,72 evra, so sporočili iz vlade.

Ob uvedbi evra 1. januarja je cena za liter bencina na Hrvaškem znašala 1,28 evra, za liter dizla pa 1,44 evra. Cene pogonskih goriv so bile višje le na bencinskih postajah Petrola in Croduxa, hrvaškega trgovca z naftnimi derivati, ki ga je Petrol prevzel leta 2021. Liter bencina je v nedeljo in ponedeljek tam stal 1,41 evra, liter evrodizla pa 1,5 evra.

Od danes, ko je začela veljati nova uredba vlade, so cene osnovnega bencina in dizla enake pri vseh trgovcih z naftnimi derivati.

Višje cene že drugič v dveh tednih razburile hrvaško vlado

Višje cene pogonskih goriv na Petrolovih in Croduxovih bencinskih postajah, ki jih je slovenski distributer dvignil, takoj ko je 1. januarja nehala veljati vladna uredba iz junija, so že drugič v dveh tednih razburile hrvaško vlado. Prvič se je to zgodilo preteklo sredo, ko je Petrol opozorilno zaprl večino svojih in Croduxovih prodajnih mest v državi, ker naj bi mu regulacija cen naftnih derivatov na Hrvaškem povzročala škodo.

"Do zdaj se je dogajalo, da v primeru prehodnega obdobja, ki traja dan ali dva, distributerji niso dvigali cene. V tem primeru je Petrol to storil. Nismo preveč srečni, da so to storili. Drugi niso," je v ponedeljek po pisanju hrvaškega časnika Večernji list izjavil generalni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Ivo Milatić.

"Petrol prosim, da se ne odloča za takšne ukrepe"

"Vsak ima pravico voditi politiko, kot misli, da je najpametneje. Ob tej priložnosti prosim Petrol, da se v takšnih obdobjih ne odloča za takšne ukrepe, ampak če so oni sklenili, da je to zanje v redu, je to njihova stvar. Inšpekcija mora ugotoviti, ali je bilo vse v skladu z zakonom," je dejal Milatić in za danes napovedal sestanek s Petrolom o tej temi.

Milatić je dodal, da Petrol odgovarja svojim delničarjem, ministrstvo pa državi oziroma ljudem. "Vsak sprejema odločitve v skladu s tem, kdo je njegov gospodar. Mi bomo varovali gospodarstvo, oni pa sebe, potem pa bomo videli, kdo bo imel zadnjo besedo. Vsak bo točil gorivo tam, kjer misli, da je zanj ugodneje," je ocenil.