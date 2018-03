Peterle vesel konstruktivnega pristopa Evropske komisije k arbitražni razsodbi

Evropski poslanec Alojz Peterle je po srečanju s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem sporočil, da je v tem pogovoru znova opozoril pomen uresničitve arbitražne razsodbe in da je vesel konstruktivnega pristopa komisije. Iz Evropske komisije so sporočili le, da je njihovo stališče o vprašanju arbitraže "dobro znano".

"Moja ključna pozicija je: od odločitve arbitražnega sodišča 29. junija 2017 ne moremo več govoriti o mejnem sporu, ampak o implementaciji zadevne sodbe, glede katere je Evropska komisija od marca 2017 do januarja 2018 devetkrat pozvala obe strani k implementaciji odločitve arbitražnega sodišča," je prepričan Lojze Peterle. Foto: STA

"Vesel sem konstruktivnega pristopa Evropske komisije, ko gre za implementacijo arbitražne razsodbe," je poudaril Peterle po srečanju in dodal, da komisija "še naprej ponuja mediacijo". Pogovor je opisal kot "odkrit in jasen".

Peterle je sicer po srečanju z Junckerjem še poudaril, da sta s predsednikom komisije govorila o treh točkah: Evropski zvezi in slovensko-hrvaški meji, evropski perspektivi Zahodnega Balkana ter razvoju v Srednji oziroma Vzhodni Evropi.

Ob tem je pojasnil, da je bilo izhodišče za pogovor pod prvo točko njegovo pismo predsednikom Evropske komisije, Evropskega sveta in Evropskega parlamenta poslano 8. januarja letos.

"Moja ključna pozicija je: od odločitve arbitražnega sodišča 29. junija 2017 ne moremo več govoriti o mejnem sporu, ampak o implementaciji zadevne sodbe, glede katere je Evropska komisija od marca 2017 do januarja 2018 devetkrat pozvala obe strani k implementaciji odločitve arbitražnega sodišča," je poudaril Peterle.

Bileteralni spori se morajo rešiti pred novimi širitvami

Pojasnil je, da je znova poudaril pomen uresničitve sodbe za evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana ter izrazil podporo novi širitveni strategiji, še posebej poudarku na kriteriju pravne države in zahtevi, da se bilateralni spori rešijo pred novimi širitvami.

"Kot podcenjeno dejstvo sem omenil izgubljanje demografske substance držav Zahodnega Balkana in Srednje Evrope, od koder v zadnjih letih sto tisoči migrirajo na Zahod," je še poudaril Peterle.

O srednji in vzhodni Evropi je evropski poslanec izrazil zaskrbljenost nad dejstvom, da se ne namenja dovolj pozornosti razvijajočim se političnim in kulturnim razlikam med njima.

"Vesel sem, da sva se s predsednikom Evropske komisije o teh vprašanjih zelo odprto pogovarjala," je še dejal Peterle.

Jean-Claude Juncker se je s Peterletom pogovarjal o temah v skupnem interesu , so sporočili iz kabineta predsednika Evropske komisije. Foto: Reuters

V Junckerjevem kabinetu skopi z vsebino pogovorov

Iz Evropske komisije so po srečanju sporočili le, da sta Juncker in Peterle govorila "o temah v skupnem interesu" in da je stališče komisije o vprašanju arbitraže "dobro znano".

Da se bo Juncker danes v Strasbourgu srečal z evropskim poslancem in nekdanjim slovenskim premierjem Peterletom, so v petek sporočili v komisiji.

Predsednik se redno sestaja z evropskimi poslanci, njegova vrata so vselej odprta tako poslancem kot drugim deležnikom; s Peterletom se poznata že dolgo, je govorec komisije Alexander Winterstein tedaj odgovoril na vprašanje, zakaj se bo Juncker srečal z njim.

Uradne izjave so precej skope, a tudi neuradno za zdaj ni bilo mogoče izvedeti veliko: le še to, da naj bi srečanje pustilo vtis, da komisiji ni vseeno, kako se bo to vprašanje rešilo.