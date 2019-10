Šest slonov poginilo po tem, ko so neuspešno reševali mladiča #video

Na Tajskem je na tragičen način poginilo šest divjih slonov, ki so zgrmeli po strmem slapu v nacionalnem parku Khao Yai in utonili, medtem ko so skušali pomagati enemu izmed njih. Šlo je za mladiča. Druga dva slona, ki naj bi skušala pomagati mladiču, so rešili.

Čuvaji v nacionalnem parku so sprva odkrili skoraj tri leta starega slonjega mladiča, ki je utopljen ležal v vodi. Nedaleč stran so opazili dva odrasla slona, ki naj bi povsem izmučena v močnem vodnem toku skušala rešiti svojega mladiča. V bližini so nato našli še pet slonov, ki so vsi utonili, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na poročanje tajskega časnika The Nation.

Six wild elephants found dead at "Haew Narok Waterfall" in Thailand, at the same place where it happened as well in 1992. pic.twitter.com/naXD9ubttP — Edwin Wiek (@EdwinWiek) October 5, 2019

Dva so rešili, a ...

Nacionalni park Khao Yai leži okoli 140 kilometrov severovzhodno od tajskega glavnega mesta Bangkok. Foto: Pixabay Ta del parka so zaprli za turiste, nato pa priskočili na pomoč in rešili oba izmučena slona, je povedal eden od vodij parka Thanya Netithamkul.

A ustanovitelj društva Wildlife Friends Foundation Thailand Edwin Wiek je za BBC dejal, da lahko dogodek ogrozi tudi njuni življenji, saj sloni globoko žalujejo za preminulimi člani črede. Ta je zanje ključna pri iskanj hrane in tudi za zaščito.

"Predstavljajte si, da bi izgubili pol svoje družine. Ničesar ne moremo storiti, to je žal narava."

Currently rangers are looking for ways to rescue two surviving elephants, one of them the mother of a calf that drowned. pic.twitter.com/RhHrB2u1b9 — Edwin Wiek (@EdwinWiek) October 5, 2019

Podobno se je že dogajalo

To sicer ni prvi tak incident, povezan s slapom, čigar ime Haew Narok v tajščini pomeni Brezno pekla. Slap po poročanju časnika velja za turistično znamenitost, saj so ob njem že večkrat opazili divje slone. Svoje ime je dobil, ker je zelo strm in visok.

S slapu so v preteklosti že večkrat padli sloni in tudi druge živali. Leta 1992 je z njega v smrt zgrmelo krdelo osmih slonov, kar je v državi vzbudilo veliko pozornosti.