Perujski predsednik Merino zaradi protestov odstopil

"Vsej državi želim sporočiti, da odstopam," je v televizijskem nagovoru dejal Manuel Merino. Napovedal je še, da bodo njegovi ministri, ki jih je imenoval v četrtek, do nadaljnjega ostali na položaju, da bi se izognili vakuumu na oblasti. Po sobotnih protestih jih je sicer večina odstopila, poroča STA.

Dosedanji predsednik parlamenta Merino je predsedniški položaj zasedel v torek, potem ko so predsednika države Martina Vizcarro v ponedeljek odstavili zaradi obtožb o korupciji. Prejemal naj bi podkupnine od gradbenega podjetja, ko je bil še guverner pokrajine Moquegua. Vizcarra vse očitke zanika in je postavil pod vprašaj zakonitost in legitimnost svoje odstavitve, češ da ustavno sodišče še ni sprejelo odločitve, legitimnost pa da je v rokah ljudi.

Množični protest trajali več dni

Odstavitev predsednika je v Limi sprožila množične proteste, ki so trajali več dni. V soboto so na protestih izbruhnili spopadi med policijo in protestniki, v katerih sta bila po poročanju medijev ubita najmanj dva človeka, več kot 60 pa jih je bilo ranjenih. Nadškof Lime Carlos Castillo je sicer sporočil, da so umrli trije protestniki. Policija je potrdila dve smrtni žrtvi, nacionalni koordinator za človekove pravice pa preiskuje poročanja, da naj bi umrli štirje ljudje.

Zaradi protestov je danes vodja kongresa Luis Valdez 59-letnega Merina pozval k odstopu, o tem pa so danes na izredni seji razpravljali tudi perujski poslanci. Kongres je na seji Merina nato pozval, naj odstopi do 18. ure po krajevnem času (opolnoči po srednjeevropskem) ali pa ga bodo odstavili. Kongres naj bi novega predsednika imenoval na novi izredni seji drevi po krajevnem času.

Odstop Merina je na ulicah prestolnice Lima sprožil veliko slavje. Ljudje so trobili in ropotali z lonci.