Papež se je v Iraku srečal z najpomembnejšim verskim voditeljem v državi

Današnje srečanje na al Sistanijevem domu po navedbah AFP prinaša sporočilo o mirnem sožitju med muslimansko večino in manjšino kristjanov, katerih število je v zadnjih letih zaradi vojne močno upadlo. Al Sistani je v sporočilu za javnost po srečanju poudaril, da bi morali kristjani v Iraku živeti v miru, povzema STA.

Kot so še sporočili iz al Sistanijevega urada, je šiitski verski voditelj v Iraku potrdil svoje prepričanje, da bi morali kristjani v Iraku "živeti tako kot vsi Iračani v miru in varnosti ter s svojimi polnimi ustavnimi pravicami".

Redko se pojavlja v javnosti

Foto: Reuters Današnje srečanje med papežem in al Sistanijem je potekalo brez prisotnosti medijev. 90-letni ajatola se sicer zelo redko pojavi v javnosti.

Pred tem je letalo s papežem drugi dan njegovega obiska v Iraku pristalo na letališču v Nadžafu, kjer so ga pričakali transparenti z znamenitim citatom Alija, četrtega kalifa in sorodnika preroka Mohameda, ki je pokopan v svetem mestu. "Ljudje smo dve vrsti, bodisi vaši bratje po veri ali enaki po človeštvu," je pisalo na transparentih. Nato je kolona avtomobilov papeža odpeljala v eno od majhnih ulic v Nadžafu, kjer je papež odšel v al Sistanijev urad, poroča STA.

Pred prihodom močno okrepili varnost

Srečanje 84-letnega papeža z al Sistanijem je eden vrhuncev Frančiškovega štiridnevnega obiska v Iraku, ki ga je v preteklosti pretresala vojna. Al Sistani je v zadnjih desetletjih igral ključno vlogo pri zatiranju napetosti.

Foto: Reuters

Pred papeževim prihodom so v mestu Nadžaf zelo okrepili varnost. V središču mesta so zaprte ulice, na katerih so povečali prisotnost varnostnih sil. Prav tako velja policijska ura.

Današnje srečanje verskih voditeljev na štiri oči je plod večmesečnih občutljivih pogajanj med pristojnimi oblastmi v mestu Nadžaf in Vatikanom.

Papež Frančišek, ki velja za velikega zagovornika medverskega sodelovanja, se je doslej v nekaterih muslimanskih državah, med drugim v Bangladešu, Maroku, Turčiji in Združenih arabskih emiratih, srečal z najvišjimi sunitskimi kleriki.

Al Sistani je medtem verska avtoriteta za večino od 200 milijonov šiitov na svetu, ki so sicer manjšina med muslimani, a večina v Iraku. Za Iračane velja za vodilno osebnost v državi.

Papež bo obiskal še različne predele Iraka

Frančišek je obisk v Iraku začel v petek, ko je pozval h končanju nasilja, ekstremizma, ločevanja ter nestrpnosti v državi. Do ponedeljka bo obiskal različne predele Iraka. V nedeljo bo 84-letni Frančišek obiskal skupnost kristjanov v Mosulu in Karakošu na severu države.

Kristjani so v Iraku, ki je pretežno muslimanska država, že dlje časa preganjani. Številčno se je njihova skupnost v zadnjih desetletjih zelo skrčila. Nekoč je v Iraku živelo okoli milijon kristjanov, danes jih je po ocenah od 250 do 400 tisoč.

Obisk Frančiška v Iraku je prvi obisk kakega papeža v Iraku, in hkrati prvi obisk v tujini od začetka pandemije covid-19 za sedanjega poglavarja katoliške cerkve. Do papeževega obiska v Iraku prihaja, ko so se razmere v državi zaradi pandemije covid-19 ponovno poslabšale. Ta teden so zabeležili rekordno število novih okužb s koronavirusom.