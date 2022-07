Odstopil je italijanski premier Mario Draghi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski premier Mario Draghi je predsedniku države Sergiu Mattarelli danes ponudil odstop, ki ga je ta sprejel, so sporočili s Kvirinala. Kot so dodali, bo vlada še naprej opravljala tekoče posle, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Draghi je nepreklicno odstopil, potem ko v sredo v senatu na glasovanju o zaupnici ni prejel široke podpore in je razpadla koalicija narodne enotnosti.

Kot so sporočili iz predsedniške palače, je Draghi ponudil "svoj odstop in odstop svoje vlade". "Predsednik republike se je s tem seznanil. Vlada bo opravljala tekoče zadeve," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili s Kvirinala.

Draghi, ki je vlado vodil od februarja 2021, je v sredo v senatu sicer dobil zaupnico, ne pa tudi široke podpore. To je postavil kot pogoj za obstanek na položaju premierja, potem ko Mattarella njegovega odstopa prejšnji teden ni sprejel. Tri koalicijske stranke - Liga, Naprej Italija in Gibanje pet zvezd - niso glasovale, s tem pa je razpadla koalicija narodne enotnosti.