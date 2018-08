Orkan Maria v Portoriku terjal 2.975 življenj

"Rezultati naše epidemiološke študije kažejo, da je orkan Maria povzročil veliko dodatnih smrti na vsem otoku," je dejal vodilni raziskovalec Carlos Santos Burgoa, sicer profesor na univerzi George Washington. Dodal je, da so bile najbolj ogrožene določene skupine, kot so manj premožni in starejši prebivalci.

Za najnovejše podatke so analizirali mrliške liste

Poročilo je nastalo na podlagi analize mrliških listov in drugih podatkov smrtnosti v obdobju med septembrom lani in februarjem letos. Raziskovalci so dodatne smrti beležili s pomočjo matematičnega modela, ki je primerjal smrti po nevihti s pričakovano stopnjo smrtnosti na podlagi zgodovinskih vzorcev, prilagojene starosti, spola in priseljevanja na otok. Ugotovili so, da je bilo število smrti v tem obdobju brez neviht 22 odstotkov višje, kot je bilo pričakovano.

Foto: Reuters

Ekipa preiskovalcev je prepoznala tudi dejavnike, ki so vodili do napačne ocene števila smrtnih žrtev tega neurja. Med drugim so opozorili na pomanjkanje komunikacije in slabo usposobljenost zdravnikov za potrjevanje smrti v naravnih nesrečah.

Podatki o številu žrtev orkana Maria v Portoriku so si bili doslej zelo različni. Daljše obdobje so veljali uradni podatki vlade, da je orkan na otoku terjal le 64 življenj. Pred nekaj meseci je nato skupina znanstvenikov s Harvarda objavila poročilo, da je za posledicami neurja med 20. septembrom in 31. decembrom lani umrlo okoli 4600 ljudi. Napačno oceno števila smrtnih žrtev so znanstveniki takrat pripisali prekinitvi oskrbe z električno energijo in uničenju, ki ga je povzročil orkan. Ob tem so ocenili, da je večina žrtev umrla zaradi oteženega dostopa do zdravniške oskrbe, do česar je prišlo zaradi izpada elektrike in prekinjenih cestnih povezav.