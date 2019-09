Orkan Dorian se je znova okrepil

Premier Bahamov Hubert Minnis je potrdil, da se je število žrtev orkana povečalo na 20, med novinarsko konferenco pa je opisal, kakšno razdejanje je v delih otoške države povzročil Dorian.

Medtem ko se okrepljeni orkan pomika proti Južni Karolini, na Bahamih odpravljajo posledice. V reševalni akciji sodelujeta tudi ameriška obalna straža in britanska mornarica, ki s helikopterji prevažata preživele na varno in dostavljata nujno pomoč.

NHC je sporočil, da se je Dorian na poti proti ameriški obali znova okrepil v orkan tretje stopnje na petstopenjski Saffir-Simpsonovi lestvici z vetrovi, ki pihajo s hitrostjo do 185 kilometrov na uro.

Pomoč potrebuje okrog 70 tisoč ljudi

Foto: Reuters Združeni narodi so medtem sporočili, da na Bahamih na najbolj prizadetih otokih Grand Bahama in Abaco nujno pomoč potrebuje okoli 70 tisoč ljudi. Kot je po srečanju s premierjem Bahamov povedal koordinator ZN za nujno pomoč Mark Lowcock, zavetje, pitno vodo, hrano in zdravila nujno potrebuje okoli 50 tisoč ljudi na Grand Bahami in med 15 tisoč in 20 tisoč ljudi na Abacu.

Minnis je ob tem izdal opozorilo plenilcem, da bodo strogo kaznovani, ter napovedal napotitev dodatnih enot policije in vojske na prizadeta območja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.