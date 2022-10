Opustošena Kreta: dva mrtva in ogromna škoda

O smrti 50-letnega moškega, ki je ostal ujet v avtomobilu, ki ga je odnesla deroča voda, so lokalne oblasti poročale že v soboto. Danes pa so gasilci v morju našli še truplo 49-letne ženske, ki je pred tem veljala za pogrešano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

A man has drowned and a woman is missing after their car was washed away by flash floods on Crete.



Zaradi silovitega deževja so oblasti evakuirale številne domov, v obmorskih vaseh pa je nastala ogromna gmotna škoda, saj so se ulice spremenile v reke, ki so odnašale vse, kar jim je bilo na poti. Podivjana voda je med drugim opustošila več kot 15 trgovin in restavracij.

Čeprav se vremenska fronta zdaj pomika proti Turčiji, oblasti svarijo, naj bodo prebivalci Krete ter okoliških otokov Rodos, Karpatos, Kastelorizo in Kasos še naprej previdni.