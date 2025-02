Okoli polnoči Hrvaško stresla dva potresa: eden znova zaznan pri Zadru

Prvi potres z močjo 1,8 stopnje po Richterjevi lestvici je bil po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra zabeležen ob 23.46 z epicentrom 16 kilometrov od Zaprešića na globini 1,9 kilometra.

Kmalu zatem, pet minut čez polnoč, pa so v severni Dalmaciji čutili potres z močjo 3,1 stopnje po Richterjevi lestvici. Seizmograf ga je zaznal dva kilometra od Benkovca na globini 15 kilometrov.

