Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število v divjini živečih gorskih goril je prvič preseglo številko tisoč. Na območju hribovja Virunga na meji med afriškimi državami DR Kongo, Ruanda in Uganda se je število te ogrožene vrste v osmih letih povečalo s 480 na 604 primatov. Poleg tega v narodnem parku Bwindi v Ugandi živi še 400 gorskih goril.

"To je fantastična novica za te, tako zelo ogrožene živali in kaže, da lahko rešimo tudi ogrožene vrste," je novico pospremila programska vodja za Srednjo in Zahodno Afriko pri Svetovni organizaciji za naravo (WWF) Ilka Herbinger, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gorske gorile, gorilla beringei beringei, ogrožajo tako vojaški konflikti kot bolezni in podnebne spremembe.

Iz narodnega parka Virunga so letos poročali o skotitvi osmih mladičev gorske gorile.