Oglasil se je avstrijski turist, ki je na Hrvaško peljal krsto in razkril njeno vsebino

"Letos peljejo na morje tudi babico?" so se pošalili na strani Dnevna doza prosječnog Dalmatinca na Facebooku, potem ko so v predoru Mala Kapela fotografirali avstrijskega turista, ki je na strehi svojega kombija prevažal mrliško krsto. Medtem ko je Avstrijec številne potnike šokiral, pa so se nekateri na njegov račun pošalili. "Flamingo ni več v modi", "Vračajo se z volitev", "To poletje babica plača dopust" so komentirali nekateri uporabniki Facebooka.

Avstrijski turist Martin Wabnegg, sicer tetover, doma iz Gradca, je za Kleine Zeitung razkril, da jo uporablja namesto strešnega kovčka za shranjevanje športne opreme.

"V zameno za karavan sem dobil krsto. Od takrat jo v poletnih mesecih uporabljam kot strešni prtljažnik za športno opremo," jim je razkril Martin, ki ima v Gradcu svoj studio.