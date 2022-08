Odšla k zobozdravniku, končala na urgenci: to so našli v njenem prsnem košu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na družbenih omrežjih je moški opisal nevsakdanjo situacijo, ki ji je bil priča ob obisku zdravnika. Ko je sam čakal na pregled, so na urgenco pripeljali žensko, ki naj bi po prvih informacijah pogoltnila stanovanjski ključ, poroča Večerni list.

Došao u Urgentni centar na neku kontrolu, kaže mi doktor sedi Stef, sad ću da dođem, treba da pomognemo nekoj ženi, progutala ključ od sobe — Van Pefi (@Sir_Psycho_Pefi) July 26, 2022

Izkazalo se je, da ne gre za ključ, ampak del instrumenta, ki ga je med posegom uporabljal njen zobozdravnik. Instrument je odpadel, pacientka pa ga je pogoltnila. Da se je to res zgodilo, je na Twitterju potrdil zdravnik Jovan Lalošević.

Zobozdravnik je po tem, ko je ugotovil, kaj se je zgodilo, pacientko takoj odpeljal v bolnišnico. Tam so ji naredili rentgen prsnega koša in ugotovili, kje se nahaja izgubljeni del zobozdravstvenega orodja. Brez težav so ga odstranili, ženska pa je še isti dan odšla domov, poročajo srbski mediji.