Odkrili prvo žival, ki ne diha

"To je briljantna poenostavitev, ki dokazuje, da je manj lahko tudi več," je odkritje za CNN komentiral Stephen Atkinson, višji znanstveni sodelavec na oddelku za mikrobiologijo univerze v Oregonu. Atkinson je soavtor članka o prelomnem odkritju manj kot desetceličnega organizma, ki se je ta teden pojavil v ugledni znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS).

"Ko pomislimo na živali, si predstavljamo večcelična bitja, ki za preživetje potrebujejo kisik, v nasprotju s številnimi enoceličnimi organizmi, kot so na primer bakterije," je dejal za CNN. "Pri svojem delu smo dokazali, da obstaja vsaj ena večcelična žival, ki nima genetskega orodja za uporabo kisika," je dejal.

Razširjena definicija živali

Organizem Henneguya salminicola spada v vrsto ožigalkarjev, sorodstveno povezanih z meduzami in koralami. Živi znotraj lososa in iz njega "krade" pripravljena hranila, namesto da bi neposredno porabljal kisik. Ugotovitve po mnenju Atkinsona razširjajo definicijo živali.

Organizem tvori majhne bele ciste v mišici lososa. Po prepričanju znanstvenikov verjetno ne škoduje ribam in ne more okužiti ljudi.

Znanstveniki še menijo, da ta vrsta organizma ni edina, ki lahko preživi brez kisika. Pričakujejo, da bodo odkrili še veliko podobnih vrst z verjetno še bolj čudnimi načini obstoja.