Odgovoren za sobotni napad v Lyonu je bil azilant, imel naj bi psihične težave

Za sobotni napad z nožem v bližini Lyona, v katerem je umrl 19-letnik, je osumljen 33-letni Afganistanec, ki je leta 2018 v Franciji dobil azil, je sporočil francoski urad za priseljevanje. Državni sekretar na francoskem notranjem ministrstvu Laurent Nunez pa je sporočil, da so prve preiskave pokazale, da je imel osumljeni psihične motnje.

Moški, ki je po dejanju, v katerem je bilo ranjenih osem ljudi, deloma priznal krivdo, je bil znan pod več identitetami in tremi rojstnimi datumi, je že konec tedna razkril tožilec v Lyonu Nicolas Jacquet.

Slišal ukaze, naj ubija

Na tožilstvu so po poročanju povedali tudi, da je bil ob aretaciji videti zmeden. Pred napadom naj bi tudi zaužil večje količine kanabisa in policistom povedal, "da je slišal glasove, ki so žalili Boga, ta pa mu je ukazal, naj ubija".

Napad se je zgodil pred postajo metroja. Foto: Reuters

V Francijo je sicer Afganistanec prispel leta 2016 brez družine, maja 2018 pa je dobil azil s statusom subsidiarne zaščite. Ta status se podeli posamezniku, ki ni begunec, a kljub temu potrebuje mednarodno zaščito, saj bi lahko bil ob povratku v deželo izvora izpostavljen nevarnosti resnih krivic, kot so smrtna kazen, mučenje ter nehumano ali poniževalno obravnavanje.

Državni sekretar Laurent Nunez je v odzivu na dogodek izpostavil ugotovitve preiskave, da je imel Afganistanec psihične motnje. Poudaril je tudi, da se primera ne bi smelo izkoriščati za netenje sovraštva do tujcev. To je neodgovorno, je dejal za televizijo CNews. Predsednica desničarskega Nacionalnega zbora Marine Le Pen je po dogodku namreč tvitnila, da je "naivnost in popustljivost naše migracijske politike huda grožnja varnosti francoskega naroda".

Foto: Reuters

Napad se je zgodil pred priljubljeno postajo metroja v predmestju Lyona Villeurbanne. Na posnetkih nadzornih kamer je videti, da so osumljenca razorožili mimoidoči. Za zdaj ne preiskujejo morebitnega terorističnega ozadja napada.