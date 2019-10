Kruta realnost razsute Venezuele #video

Venezuela ima največje zaloge nafte na svetu in je bila nekoč ena najbogatejših južnoameriških držav, a po dveh desetletjih socialistične vlade in slabega vodenja državnih naftnih podjetij zadnja leta doživlja največjo krizo v zgodovini.

Po zaslugi državnih subvencij poln tank stane zgolj nekaj evrskih centov. Cene so tako nizke, da prodajalci goriva pogosto sploh ne vedo, koliko sploh v resnici stane. Za prebivalce bogatih držav se sliši sanjsko, a v resnici je situacija katastrofalna.

Gospodarstvo v državi je namreč popolnoma razsuto. Po ocenah Mednarodnega denarnega sklada bo inflacija letos dosegla neverjetnih 200 tisoč odstotkov. Venezuelski bolivar neprestano izgublja vrednost, zato ga trgovci nočejo več sprejemati.

Na mnogih bencinskih črpalkah po državi se je tako ustalila praksa, da gorivo stranke plačujejo s plastenko olja, zavojem riža, čokoladno tablico ali pa z nekaj cigareti. Tistim najrevnejšim, ki nimajo ničesar, prodajalci zgolj pomahajo v pozdrav in dovolijo, da se odpeljejo brez plačila.

Karitas zbira sredstva za Slovence v Venezueli

Slovenska karitas je v začetku oktobra sporočila, da še naprej zbira pomoč za Slovence v Venezueli. Kot so navedli, jim pomagajo že od leta 2017, od letošnjega poletja pa so zagotovili pakete pomoči s hrano in higienskimi pripomočki za 40 družin v skupni vrednosti 8000 evrov ter 16 paketov z najnujnejšimi zdravili.

Kot so navedli pri Slovenski karitas, so potrebe Slovencev v Venezueli, ki je že več let v politični in ekonomski krizi, zelo velike. Zato so javnost zaprosili, naj jim še naprej pomaga. "Solidarnost iz Slovenije nima samo materialne vrednosti, ampak je tudi znamenje naše bližine, bližine Slovenije, v njihovi stiski," so zapisali.

Večina prejema manj kot 4,5 evra pokojnine

Pomoč je mogoče prispevati prek TRR Slovenske karitas, ki je SI56 0214 0001 5556 761. Namen je Pomoč Venezueli, koda namena je CHAR, BIC banke je LJBASI2X, sklic pa 00 850. Po pet evrov je mogoče darovati tudi prek sporočil SMS na 1919 s ključno besedo KARITAS5.



V velikem pomanjkanju so po navedbah Slovenske karitas predvsem starejši, saj jih večina prejme le do pet dolarjev (4,5 evra) mesečne pokojnine. Mladi pa so večinoma odšli. Vlada je sicer konec avgusta sprejela odločitev o repatriaciji iz Venezuele, zanjo naj bi zaprosilo 55 ljudi. STA