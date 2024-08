Obrambni minister ZDA: Napadov na ameriške vojake na Bližnjem vzhodu ne bomo tolerirali

"Naj ne bo pomote, ZDA ne bodo dopuščale napadov na naše osebje v regiji. Prepričani smo, da je za napadom na Al Asad stala šiitska milica, ki jo podpira Iran, vendar preiskava o tem, za katero milico gre, še poteka," je na novinarski konferenci dejal Austin.

Že pred tem je Austin v telefonskem pogovoru z izraelskim kolegom Joavom Galantom opozoril, da napad na ameriško oporišče pomeni nevarno zaostrovanje razmer in kaže na destabilizacijsko vlogo Irana v regiji.

Letalsko oporišče Al Asad v Iraku je bilo v ponedeljek tarča raketnega napada, v katerem je bilo ranjenih pet ameriških vojakov in dva pogodbenika, je potrdil neimenovani ameriški uradnik. Pet ranjencev se zdravi v bazi, dva pa so evakuirali, je še dodal.

Odgovornosti za napad ni prevzel nihče

Napad se je zgodil v času povišanih napetosti na Bližnjem vzhodu v pričakovanju povračilnega napada Irana po domnevnem izraelskem atentatu političnega vodje palestinskega gibanja Hamas Ismaila Hanije.

Ameriški vojaki, ki več kot 20 let po invaziji ohranjajo prisotnost v Iraku, so bili sicer od oktobra lani že večkrat tarča podobnih napadov, ki so jih izvedle oborožene skupine, povezane z Iranom.