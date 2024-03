Močan potres v Črni gori, čutili so ga celo v Dalmaciji in Srbiji

Glede na prve informacije je bilo središče potresa 28 kilometrov od mesta Nikšič na zahodu Črne gore in 25 kilometrov od mesta Bileće na jugu BiH, na globini slabih deset kilometrov.

Med drugim so ga čutili celo v 200 kilometrov oddaljenem Sarajevu in Dalmaciji, zlasti na širšem območju Dubrovnika. Glede na poročanje italijanske tiskovne agencije Ansa poročila o tresenju tal prihajajo celo iz Apulije na jugu Italije.

#Earthquake (#земљотрес, #zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.0 || 28 km NW of #Nikšić (#Montenegro) || 15 min ago (local time 07:05:15). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/hZNU76ogid