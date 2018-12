Novo Kaledonijo stresel močan potres, izdali opozorilo pred cunamijem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V bližini otoka Nova Kaledonija na jugu Tihega oceana so zabeležili potres z magnitudo 7,5. Pristojne oblasti so za Novo Kaledonijo in bližnjo otoško državo Vanuatu že izdale opozorilo pred cunamijem. Poročil o morebitnih žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ni.