Rdeči alarm v Sarajevu: onesnaženost zraka nevarna za življenje

Indeks kakovosti zraka (AQI) je ob 11. uri znašal 375, kar pomeni nevarnost za življenje in zdravje ljudi.

Če je indeks AQI, ki ga je uveljavila ameriška agencija za varstvo okolja, med 300 in 500, pomeni, da je prišlo do izjemnega onesnaženja, za katerega so značilne visoke koncentracije prahu, žveplovega dioksida in ogljikovega monoksida. Nevarno onesnažen zrak so v Sarajevu danes namerili že tretji dan zapored.

Bolj onesnaženo od New Delhija

Glede na današnji indeks je bilo Sarajevo najbolj onesnaženo mesto na svetu, pred indijsko prestolnico New Delhi, v kateri so namerili indeks 241, kažejo podatki na spletni strani aqicn.org.

Zavod za javno zdravje kantona Sarajevo je priporočil prebivalcem, naj so čim manj časa na prostem, da bi se izognili strupenim snovem v zraku.

Sklic izredne seje kantonalne skupščine

Tudi merilne naprave sarajevskega zavoda za javno zdravje so na vseh lokacijah pokazale, da so koncentracije strupenih snovi v zraku občutno nad dovoljenimi, so zapisali na spletni strani zavoda.

Oblasti kantona Sarajevo so zaradi onesnaženega zraka napovedale tudi izredno sejo kantonalne skupščine, na kateri bodo razpravljali o nevarnosti.

Močno onesnažen zrak so sicer zabeležili tudi v industrijskih središčih v Lukavcu in Tuzli na severovzhodu BiH.