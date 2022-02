"To je totalna vojna" Sta ti dve državi naslednji tarči Putina? #vŽivo

Voditelji članic zveze Nato bodo danes na kriznem virtualnem zasedanju razpravljali o ukrepanju po ruskem napadu na Ukrajino. Zaveznice so že sprožile postopke za okrepitev svoje varnosti in preprečitev širjenja konflikta v zavezništvo. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg govori o novi normalnosti v Evropi.

Pregled ključnih dnevnih dogodkov v Ukrajini:

09.13 Francijo skrbi morebitna ruska ofenziva na Moldavijo in Gruzijo

Francija je dan po ruskem napadu na Ukrajino posvarila pred morebitno grožnjo ruske ofenzive na Moldavijo in Gruzijo, obe prav tako nekdanji republiki Sovjetske zveze. Pariz je hkrati danes obsodil ruskega predsednika Vladimirja Putina, da želi uničiti ukrajinsko državnost.

Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejal, da je ogrožena varnost ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

"To je totalna vojna. Putin se je odločil (...) da Ukrajino izbriše z zemljevida narodov, je za francoski radio Inter še dejal vodja francoske diplomacije.

07.11 Tudi Kanada uvedla sankcije proti Rusiji

Kanadski premier Justin Trudeau je v četrtek naznanil sankcije proti 58 ruskim posameznikom in organizacijam zaradi ruskega napada na Ukrajino, ki ga je označil za ogromno grožnjo varnosti in miru po vsem svetu.

Kanadske sankcije zadevajo 31 posameznikov, ki spadajo med rusko državno in gospodarsko elito, in 27 organizacij, med njimi so največje ruske banke in varnostno podjetje Wagner.

Kanada je prav tako prepovedala za približno 550 milijonov dolarjev izvoza v Rusijo. Gre za tehnologijo v letalstvu, informacijsko tehnologijo in opremo za rudarstvo.

Poleg tega je Kanada dala v pripravljenost 3400 vojakov za napotitev v Evropo, skupaj z letali in ladjami. Ottawa je svoje diplomatsko osebje iz Ukrajine preselila na Poljsko.

"Drzno zaničevanje mednarodnega prava, demokracije in človeških življenj s strani (ruskega) predsednika Vladimirja Putina predstavlja veliko grožnjo varnosti in miru po svetu," je dejal Trudeau.

Premier je povedal, da je v telefonskem pogovoru ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu obljubil trdno podporo suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajini.

04.27 EU z "bolečimi" sankcijami proti ruskemu gospodarstvu in politični eliti

Po večurni razpravi se je v Bruslju v zgodnjih jutranjih urah končalo krizno zasedanje voditeljev članic EU, ki so potrdili drugi sveženj obsežnih sankcij proti Rusiji zaradi vojaške agresije nad Ukrajino. Po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen bodo imele sankcije največji učinek na rusko gospodarstvo in politično elito.

Von der Leynova je po končanem zasedanju na novinarski konferenci orisala dogovorjeni sveženj sankcij, za katere je dejala, da bodo imele "maksimalen učinek na rusko gospodarstvo in politično elito".

Sveženj dogovorjenih sankcij temelji na petih stebrih in obsega finančni sektor, energetiko, promet, nadzor in financiranje izvora ter omejitve glede vizumske politike. Med drugim vključuje finančne sankcije, ki prepovedujejo dostop ruskim bankam do evropskih finančnih trgov. Usmerjene so v 70 odstotkov ruskega bančnega trga in ključna podjetja v državni lasti, vključno z obrambo.

03.30 Vrh Nata danes o ukrepanju po ruskem napadu na Ukrajino

Voditelji članic zveze Nato bodo danes na kriznem virtualnem zasedanju razpravljali o ukrepanju po ruskem napadu na Ukrajino. Zaveznice so že sprožile postopke za okrepitev svoje varnosti in preprečitev širjenja konflikta v zavezništvo. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg govori o novi normalnosti v Evropi.

"Rusija je napadla Ukrajino. To je brutalno dejanje vojne," je poudaril Stoltenberg na dan napada po izrednem sestanku veleposlanikov članic Nata. Položaj je opisal z besedami, da je v Evropi sedaj vojna takšne vrste in razsežnosti, za katero se je mislilo, da sodi v zgodovino.

Zaveznice so v četrtek sprožile postopke, ki dajejo vojaškim poveljnikom več pooblastil glede nameščanja sil, vključno z Natovimi odzivnimi silami. Namen je preprečiti širjenje konflikta v zaveznice, je pojasnil generalni sekretar ter napovedal, da bo na vzhodu zavezništva v prihodnjih dneh in tednih še več Natovih sil.