Nova Kaledonija na referendumu zavrnila neodvisnost od Francije

Po preštetih 70 odstotkih glasov kaže, da je 53,3 odstotka udeležencev referenduma zavrnilo neodvisnost. To kaže, da se naklonjenost neodvisnosti povečuje, saj je bilo pred dvema letoma na podobnem referendumu proti samostojnosti 56,7 odstotka udeležencev.

Današnja volilna udeležba je bila po navedbah AFP precej višja kot na prejšnjem referendumu, okoli 85-odstotna. Pred volišči so se vile dolge vrste.

Referendum je del sporazuma o postopni dekolonizaciji otočja, ki so ga podpisali leta 1998, po letih napetosti med potomci evropskih priseljencev in avtohtonimi Kanaki, ki so večinsko naklonjeni neodvisnosti. V skladu s sporazumom bodo lahko naslednji referendum o neodvisnosti izvedli do leta 2022.

Francija je sicer Novo Kaledonijo kolonizirala leta 1853, sprva pa so jo uporabljali kot otok za kaznjence.

Napetosti so izbruhnile v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najhujši je bil incident leta 1988, ko so Kanaki vzeli za talce več francoskih žandarjev, v operaciji za rešitev žandarjev pa je bilo ubitih 19 Kanakov ter šest francoskih policistov in pripadnikov posebnih enot.