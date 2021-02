Nov sodni proces proti Navalnemu

Aleksej Navalni je bil danes prisoten na sodišču v stekleni kletki za obtožence, poročanje francoske tiskovne agencije AFP navaja STA.

Dodaja, da narašča pravni pritisk na 44-letnega Navalnega in njegove podpornike, odkar se je Navalni sredi januarja vrnil v Rusijo iz Nemčije, kjer je več mesecev okreval po zastrupitvi z živčnim plinom novičok. Ta teden je moskovsko sodišče Navalnega obsodilo na tri leta in pol zapora zaradi kršitve pogojnega izpusta v povezavi z leta 2014 izrečeno kaznijo zaradi poneverb.

Grozita mu do dve leti zapora

Navalni je na novem sodnem procesu deležen obtožbe obrekovanja več oseb, med njimi 95-letnega veterana druge svetovne vojne. Ti so se pojavili v videu v podporo Kremlju. Navalni jih je v junijskem tvitu označil za "sramoto države" in "izdajalce". Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozita do največ dve leti zapora. Po pričakovanjih sodišče kazni naj ne bi izreklo že danes.

Lavrov in Borrell za sodelovanje kljub razlikam

Današnje sojenje sovpada z obiskom visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella v Moskvi. To je prvi obisk katerega od najvišjih predstavnikov EU v Rusiji od leta 2017. Prav aretacija in nedavna obsodba Navalnega sta ena od osrednjih tem današnjih pogovorov med Borrellom in ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom.

Izrazila sta željo, da bi Evropska unija in Rusija nadaljevali sodelovanje kljub razlikam. "Obstajajo teme, pri katerih lahko in moramo sodelovati," je dejal Borrell. Lavrov je dodal, da obe strani podpirata ohranitev in poglobitev kanalov za dialog, vključno glede tem, kjer imata strani različna stališča.

Borrell je na pogovorih z Lavrovom tudi posvaril pred poslabšanjem odnosov med obema stranema in Rusijo ponovno pozval, naj iz zapora izpusti Navalnega.

Že ob začetku pogovorov z ruskim zunanjim ministrom je Borrell dejal, da so odnosi med Evropsko unijo in Rusijo obremenjeni zaradi aretacije in obsodbe Navalnega. "Naši odnosi so dejansko v težavnem trenutku," je dejal. Na vprašanje o morebitnih novih sankcijah EU zaradi primera Navalni je Borrell odgovoril, da bodo o tem razpravljali zunanji ministri držav članic EU 22. februarja. Odnosi z Rusijo pa naj bi bili tudi tema marčevskega vrha predsednikov vlad in držav članic EU.