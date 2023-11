Nov škandal vladajoče stranke: Doživljamo najnižjo točko v politični razpravi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koalicijski Zeleni ter opozicijski socialdemokrati (SPÖ) in svobodnjaki (FPÖ) so že zahtevali odstop Sobotke. Foto: STA

Več avstrijskih medijev je ta teden objavilo lansko poletje tajno posnet pogovor v lokalu na Dunaju. V njem je slišati Pilnacka, ki z dvema znancema sedi za mizo, eden od njiju pa je pogovor očitno snemal. Pilnacek v njem govori o tem, kako mu je Sobotka očital, da ni nikoli skušal ustaviti preiskav proti ÖVP. V pogovoru še pove, da se je pritisku Sobotke uprl.

Afera odmeva tudi zaradi nedavnih okoliščin smrti Pilnacka. V sredini oktobra ga je namreč ustavila policija, ko je po avtocesti pod vplivom alkohola vozil v napačno smer. Naslednji dan so ga našli mrtvega na začasnem prebivališču. Številni mediji so ugibali, da je verjetno storil samomor. Izvidi obdukcije sicer še niso znani.

Nehammer: Doživljamo najnižjo točko v politični razpravi

Pilnacak je dolgo veljal za enega najvplivnejših uslužbencev pravosodnega ministrstva, med drugim je leta nadzoroval državna tožilstva, tudi tožilstvo za pregon gospodarskega kriminala in korupcije.

Sobotka je danes ob začetku seje parlamenta zavrnil vse očitke, češ da niti najmanj ne odražajo resnice. Nikoli ni namreč skušal vplivati na preiskave in tekoče primere, je zagotovil. Tudi kancler Karl Nehammer je svojemu kolegu stopil v bran. "Trenutno doživljamo najnižjo točko v politični razpravi," je dejal v sredo.

Nekateri zahtevali odstop Sobotke

Pravosodna ministrica Alma Zadić je v sredo napovedala preiskovalno komisijo, ki bo raziskala ozadje nove afere. Državno tožilstvo trenutno preverja, ali obstaja utemeljen sum proti Sobotki zaradi poskusa zlorabe položaja, je za avstrijsko tiskovno agencijo APA danes dejala predstavnica tožilstva. Če bo sum utemeljen, bi lahko tožilstvo uvedlo preiskavo, lahko pa bi primer prevzelo tudi tožilstvo s področja pregona gospodarskega kriminala in korupcije.

ÖVP se sooča s preiskavami vse od izbruha afere Ibiza leta 2019, ko je postalo jasno, da predstavniki oblasti niso odporni proti korupciji. Sprva so se pod drobnogledom tožilcev znašli predstavniki svobodnjakov FPÖ in kasneje tudi ÖVP. Trenutno poteka sojenje nekdanjemu kanclerju in predsedniku ÖVP Sebastianu Kurzu, ki mu očitajo lažne izjave pred parlamentarnim preiskovalnim odborom, ki je preiskoval očitke korupcije proti ministrom ÖVP.