Nobelovko izključili iz skupnosti prejemnikov nagrade Saharov

Evropski parlament je mjanmarsko voditeljico Aung San Su Či danes suspendiral iz skupnosti prejemnikov nagrade Saharov. Kot je tvitnil tiskovni predstavnik parlamenta Jaume Duch, so se za to odločili, ker voditeljica ne ukrepa in ker sprejema zločine nad Rohingi v Mjanmaru.