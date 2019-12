Neznanec streljal v bližini poslopja ruske obveščevalne službe

"Neidentificiran posameznik je začel streljati v bližini stavbe številka 12 na ulici Bolšaja Lubjanka. So žrtve. Identiteto kriminalca se še ugotavlja. Je nevtraliziran," so sporočili iz FSB po streljanju.

Ob tem niso podali podrobnostih o mrtvih in žrtvah, a običajno navajajo, da so nekoga nevtralizirali, ko so ga ubili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Foto: Reuters

Nekateri ruski mediji so sicer poročali, da naj bi bili mrtvi trije ljudje, med njimi tudi policisti oz. sodelavci FSB.

Oblasti so začasno za ves promet zaprle promet na ulici Bolšaja Lubjanka. Moskovski radio Eho Moskovi je poročal o krikih in strelih na trgu Lubjanka, kjer ima svoje prostore tudi FSB. Glede na posnetke, ki so zaokrožili po spletu, pa so številni ljudje v paniki bežali stran.