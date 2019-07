Neznanci na Sinajskem polotoku ubili šest civilistov

Napadalci so zasedo postavili na cesti zahodno od egiptovskega mesta al Ariš. Ubili so šest ljudi, tri pa so ugrabili in zbežali v puščavo. V bolnišnico so kasneje prepeljali šest trupel, ki so bila obglavljena, je povedal neimenovani vir. Varnostne sile so zaprle vse večje ceste na območje severnega Sinaja, vladna letala pa preletavajo območje in iščejo storilce.

Severni del Sinaja že več let velja za nemirno območje

Severni Sinaj je sicer že od strmoglavljenja dolgoletnega egiptovskega voditelja Hosnija Mubaraka leta 2011 nemirno območje. Napadi ekstremistov, predvsem na varnostne sile in krščansko manjšino, so se še okrepili po vojaškem strmoglavljenju egiptovskega predsednika Mohameda Mursija leta 2013.