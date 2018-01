Neverjetno, kako aligatorji preživijo sibirske temperature #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večino severne Amerike je zajel polarni mraz, ki je dosegel celo jug ZDA s Florido. Poleg mrzlih temperatur pa je mraz prinesel še nekaj; fascinantno odkritje o preživetvenih zmogljivostih aligatorjev.

V parku Shallotte River v Severni Karolini, kjer živi 12 rešenih aligatorjev, je s prihodom mrzle fronte povsem zamrznila voda, v kateri aligatorji živijo. Aligatorji pa so, namesto da bi ostali ujeti pod ledom ali pa zmrznili na ledenem mrazu, svoje sicer nevarne gobce pomolili iz vode, tako da so lahko dihali, medtem ko je večina njihovega trupa ostala ujeta v ledenem okovu.

Upravnik parka je njihovo preživetveno tehniko ujel na video, aligatorje pa opisal kot stroje za preživetje. Aligatorji pod ledom niso bili dolgo, saj se je ta po nekaj dneh začel taliti, poročajo ameriški mediji.

Takšno tehniko so pri aligatorjih opazili že v preteklosti, ni pa to edini način, kako znajo preživeti ekstremni mraz. Podobno kot sesalci, ki pozimi hibernirajo, aligatorji s padcem temperatur upočasnijo svoj metabolizem in tako hranijo energijo.