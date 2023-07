Voda vdrla v hrvaški sabor, neurja tudi v Italiji #foto

Dan po silovitem neurju, ki je predvsem v Zagrebu povzročilo obsežno razdejanje in vzelo štiri življenja, je Hrvaško danes dosegel nov nevihtni sistem. Ta je za zdaj največ preglavic povzročil v Istri in na Kvarnerju, zaradi vdora vode pa so začasno morali prekiniti tudi sejo sabora v prestolnici, poročajo hrvaški mediji. O neurju, ki je ruvalo drevesa, poplavljalo in odkrivalo strehe, poročajo tudi iz Italije.

"Zaprite okno, voda je vdrla," je med sejo parlamenta dejal predsedujoči Gordan Jandroković in ob tem napovedal desetminutni premor. Voda je medtem vdrla tudi skozi glavna vrata sabora, ki so jih nato zaprli in zaščitili z brisačami.

Zasedanje hrvaškega sabora je bilo za kratek čas prekinjeno, ker je voda vdrla v saborsko dvorano, potem ko je Zagreb znova zajelo močno neurje. Foto: Hina/STA

Nevihtna fronta je že pred tem prečkala Istro in Kvarner, od koder prihajajo prizori porušenih dreves in poplavljenih ulic. Kot je razvidno s fotografij z Reke, pa se je podrl tudi pristaniški žerjav.

Veter viharnih vrednosti je v Savudriji povzročil ogromno škode, sedaj pa se nevihtni pas pomika preko Hrvaške proti Srbiji.

Marsikje v državi močan veter in obilne padavine spremlja tudi toča.

Kot navaja hrvaška tiskovna agencija Hina, je bila med neurjem v avtokampu v Novigradu poškodovana ena oseba.

V silovitem neurju na severu Italije več poškodovanih

Sever Italije je po poročanju italijanskih medijev danes prizadelo silovito neurje z dežjem, orkanskim vetrom in točo ter celo domnevnim tornadom v Milanu. Neurje je ruvalo drevesa, poplavljalo in odkrivalo strehe. Najhuje je bilo v Lombardiji, o neurju so poročali tudi iz Benečije. Poškodovanih je bilo več ljudi.

Po poročanju časnika Corriere della Sera je Lombardijo že ponoči prizadel silovit val slabega vremena z ekstremnimi pojavi, kot je toča, ki je bila večja od teniških žogic. Na severovzhodu Milana pa se je danes zjutraj pojavil vihar, nekakšen tornado, ki so ga posneli prebivalci med krajema Cernusco sul Naviglio in Gessate. Gasilci so opravili okoli 110 intervencij zaradi poplav, podorov in podrtih dreves.

Poročali so tudi o poškodovanih ljudeh, pa tudi o škodi na avtomobilih in hišah ter zaprtih cestah zaradi podrtih dreves in drugi škodi.

Dve osebi sta bili poškodovani v okolici Brescie. Na območju Bergama, kjer je orkanski veter ruval drevesa, pa so bile poškodovane štiri osebe, med njimi dva otroka, ko je na njihov avtomobil padlo drevo.

V Lombardiji veliko škode tudi na pridelkih

V Lombardiji je neurje povzročilo veliko škode tudi na pridelkih. V Mantovi je neobičajno velika toča uničila pridelek na poljih koruze, soje in paradižnika. Prizadeti so bili tudi nasadi lubenic, melon in buč.

V Benečiji pa so v Veroni moškega, ki ga je danes med sprehodom po mestu sredi neurja zadela strela, huje poškodovanega prepeljali v bolnišnico.

Benečijo je sicer danes znova prizadelo neurje, potem ko je v torek močan veter ruval drevesa in povzročil gmotno škodo, v sredo pa so bili v silovitem neurju s točo poškodovani ljudje in uničeni pridelki. Po podatkih lokalnih oblasti so današnje nevihte povzročile manj škode.

Izjemno slabo vreme je sicer posledica vročinskih valov, ki so v zadnjem času zajeli Italijo tako kot večji del severne poloble. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa je v naslednjem tednu napovedano še eno obdobje hude vročine.