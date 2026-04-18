Sobota, 18. 4. 2026, 10.15
Nerodno srečanje Emmanuela Macrona in Giorgie Meloni #video
Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek nerodnega srečanja francoskega predsednika Emmanuela Macrona in italijanske premierke Giorgie Meloni.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je pred Elizejsko palačo v Parizu sprejel italijansko premierko Giorgio Meloni, ki se je v francoski prestolnici udeležila konference o pomorskem prometu skozi Hormuško ožino.
Posnetek njunega srečanja je zaradi reakcije Meloni hitro postal viralen. Vse skupaj je videti precej nerodno, Meloni je videti zmedena in zdi se, da tako močnega objema in poljuba s strani francoskega predsednika ni pričakovala.
French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni shared a rather awkward and unusual hug right in front of the cameras.— NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2026
