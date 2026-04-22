požar zdravljenje Švica Italija Giorgia Meloni

Sreda, 22. 4. 2026, 9.59

Meloni zgrožena nad ceno zdravljenja po požaru v Crans-Montani

Giorgia Meloni | Foto Reuters

Italijanska premierka Giorgia Meloni je zgrožena nad ceno zdravljenja v bolnišnici za zdravljenje po požaru med novoletno zabavo v baru v švicarskem smučarskem središču Crans-Montana. Bolnišnica v mestu Sion naj bi zaračunala več kot 70 tisoč evrov za nekaj ur zdravljenja, kar je žalitev in posmeh, je zapisala Meloni na omrežju X.

"Zgrožena sem bila ob novici o računih v višini več deset tisoč evrov, ki jih je švicarska bolnišnica poslala družinam nekaterih mladih, poškodovanih v požaru na silvestrovo v Crans-Montani," je na X zapisala italijanska premierka. Po njenih navedbah naj bi bolnišnica v švicarskem mestu Sion zahtevala več kot 70 tisoč evrov za nekaj ur bolnišničnega zdravljenja.

"To je žalitev in posmeh, ki ga je lahko povzročila le nečloveška birokracija," je ob tem zapisala Meloni. Dodala je, da so švicarske oblasti zagotovile, da je šlo pri teh računih za napako in da tistim, ki so se zdravili, ne bo treba ničesar plačati.

Na novoletni dan je v zgodnjih jutranjih urah v baru Le Constellation v Crans-Montani izbruhnil požar, ko je bil objekt poln obiskovalcev. Med 41 smrtnimi žrtvami so številni mladoletniki in 18 tujcev, več kot sto ljudi je bilo poškodovanih, med njimi tudi več italijanskih državljanov.

V zvezi s požarom švicarske oblasti preiskujejo devet oseb, med njimi je tudi lastnik bara.

