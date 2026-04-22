Italijanska premierka Giorgia Meloni je zgrožena nad ceno zdravljenja v bolnišnici za zdravljenje po požaru med novoletno zabavo v baru v švicarskem smučarskem središču Crans-Montana. Bolnišnica v mestu Sion naj bi zaračunala več kot 70 tisoč evrov za nekaj ur zdravljenja, kar je žalitev in posmeh, je zapisala Meloni na omrežju X.

"Zgrožena sem bila ob novici o računih v višini več deset tisoč evrov, ki jih je švicarska bolnišnica poslala družinam nekaterih mladih, poškodovanih v požaru na silvestrovo v Crans-Montani," je na X zapisala italijanska premierka. Po njenih navedbah naj bi bolnišnica v švicarskem mestu Sion zahtevala več kot 70 tisoč evrov za nekaj ur bolnišničnega zdravljenja.

Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana.



Un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila euro per poche… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2026

"To je žalitev in posmeh, ki ga je lahko povzročila le nečloveška birokracija," je ob tem zapisala Meloni. Dodala je, da so švicarske oblasti zagotovile, da je šlo pri teh računih za napako in da tistim, ki so se zdravili, ne bo treba ničesar plačati.

Na novoletni dan je v zgodnjih jutranjih urah v baru Le Constellation v Crans-Montani izbruhnil požar, ko je bil objekt poln obiskovalcev. Med 41 smrtnimi žrtvami so številni mladoletniki in 18 tujcev, več kot sto ljudi je bilo poškodovanih, med njimi tudi več italijanskih državljanov.

V zvezi s požarom švicarske oblasti preiskujejo devet oseb, med njimi je tudi lastnik bara.