Macron se je srečal s papežem Leonom XIV.

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je danes v Vatikanu srečal s papežem Leonom XIV. V ospredju srečanja, ki je potekalo v senci bližnjevzhodne krize, so bili mednarodni konflikti, pri čemer sta oba izrazila upanje na dialog, je sporočil Vatikan. To je bilo prvo srečanje Macrona z Leonom, odkar je bil ta lani izvoljen za papeža.

Macron se je v Vatikanu na zasebni avdienci srečal z Leonom XIV., njun pogovor v Apostolski palači pa je trajal eno uro, kar je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP bistveno dlje, kot je običajno za papeško avdienco.

Kot so sporočili v Vatikanu, so se pogovori osredotočili na svetovne konflikte, pri čemer je bilo izraženo upanje, da je skozi dialog in pogajanja mogoče znova vzpostaviti mirno sobivanje, poroča nemška tiskovna agencija DPA, ki še navaja, da se je Macron srečal tudi z več visokimi člani rimske kurije.

Srečanje je potekalo v senci napetosti na Bližnjem vzhodu in skupne zaskrbljenosti nad dogajanjem v Libanonu. Tega je papež obiskal decembra lani, Macron pa je v zadnjih dneh večkrat pozval, naj se v nedavno doseženo prekinitev ognja med ZDA in Iranom vključi tudi Libanon.

Po besedah Macronovega tiskovnega predstavnika se je želel predsednik pogovoriti predvsem o "rešitvi krize na Bližnjem vzhodu".

Po srečanju je Macron dejal, da je "zelo vesel", da se je srečal s papežem, in na družbenem omrežju X zapisal: "Deliva si isto prepričanje – v luči razkolov v svetu je ukrepanje za mir dolžnost in nuja."

Tudi o umetni inteligenci in podnebnih spremembah

V Elizejski palači so pred obiskom povedali, da bosta Macron in papež razpravljala o široki paleti tem, med drugim o regulaciji umetne inteligence, podnebnih spremembah in humanitarnih vprašanjih.

Francoski predsednik, ki ga je ob obisku spremljala žena Brigitte Macron, je papežu, športnemu navdušencu, med drugim podaril podpisan dres francoske košarkarske reprezentance, faksimile zemljevida francoskega misijonarja iz 17. stoletja Jacquesa Marquetta in knjigo o obnovi pariške katedrale Notre-Dame.

Foto: Guliverimage

Za Macrona je bila to njegova četrta avdienca pri papežu, odkar je nastopil predsedniško funkcijo – pred tem je bil trikrat pri pokojnem papežu Frančišku – in prvo srečanje z Leonom, prvim ameriškim papežem.

Med obiskom v Rimu je Macron pritegnil pozornost tudi z dejanjem sočutja, ko je v četrtek zvečer med sprehodom po središču italijanske prestolnice pomagal starejšemu moškemu, ki se ni dobro počutil. Ko je videl moškega, ki je sedel sključen na stopnicah, se je Macron ustavil in prosil svoje osebne zdravnike, ki so bili z njim, naj mu pomagajo. Zdravniki so se moškemu posvetili približno 15 minut in se prepričali, da ni nič resnega. Nato se je predsednik z njim rokoval in nadaljeval sprehod, poročajo tuje tiskovne agencije.