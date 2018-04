Nemško tožilstvo za izročitev Puigdemonta Španiji

Tožilstvo nemške zvezne dežele Schleswig-Holstein je danes na višjem deželnem sodišču vložilo zahtevo za izročitev nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta Španiji. O izročitvi bo zdaj odločalo sodišče. To mora odločiti tudi o podaljšanju pripora za Puigdemonta, ki so ga na podlagi evropskega pripornega naloga prijeli 25. marca.

Špansko vrhovno sodišče je evropski priporni nalog za Puigdemonta in več drugih nekdanjih ministrov njegove vlade izdalo 23. marca, in sicer na podlagi obtožb upora in zlorabe javnih sredstev v povezavi z referendumom in drugimi prizadevanji za neodvisnost Katalonije.

Glede na poročanje nemških medijev naj bi odločanje zapletla obtožba upora, za katerega je po španski zakonodaja zagrožena zaporna kazen do 30 let, medtem ko v Nemčiji to ni opredeljeno kot kaznivo dejanje.

A kot je danes v sporočilu navedlo nemško tožilstvo, je obtožba upora - ta se nanaša na razpis neustavnega referenduma kljub pričakovanim nasilnim izgredom - pravzaprav primerljiva z opredelitvijo veleizdaje v nemškem kazenskem zakoniku. Dobesedno ujemanje nemške in španske kazenske zakonodaje tako zakonsko ni nujno, je sporočilo tožilstvo v mestu Schleswig.

Na potezi je višje deželno sodišče

Po vloženi zahtevi tožilstva je zdaj na potezi višje deželno sodišče. To mora najprej odločiti o zahtevi tožilstva, da Puigdemont do končne odločitve o izročitvi ostane v priporu, nato pa še o sami izročitvi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kdaj naj bi sodišče o tem odločilo, še ni jasno, bi pa lahko do končne odločitve pretekli še trije meseci. Puigdemontu poleg tega preostane tudi možnost ustavne pritožbe.

Puigdemont priprt v Nemčiji

Puigdemonta so pred dobrim tednom dni na podlagi evropskega pripornega naloga priprli v Nemčiji, ko se je iz Finske vračal v Belgijo, kamor se je zatekel lani po razglasitvi neodvisnosti Katalonije. Pristojno sodišče v mestu Neumünstru je nekaj dni pozneje zanj odredilo pripor do nadaljnjega.