Nemški Zeleni na kongresu pritrdili vladnim načrtom

Tokratni kongres, tako komentira DW, ni praktično v ničemer spominjal na nekdanje kongrese Zelenih, ki so bili do lani vedno opozicijska, protestna stranka. To naj bi bila predvsem posledica nove generacije v stranki, katere članstvo se je v minulih štirih letih skoraj podvojilo. Foto: Shutterstock

Nemški Zeleni se se ta konec tedna zbrali na kongresu stranke v Bonnu. Na dnevnem redu so imeli za stranko pereča vprašanja, povezana z energetsko krizo in vojno v Ukrajini, kot sta podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn in ponovna priključitev termoelektrarn v omrežje. Kljub nasprotovanju so delegati potrdili vladne načrte.

Zeleni so po uspešnem volilnem izidu na lanskih parlamentarnih volitvah vstopili v koalicijsko vlado s socialdemokrati (SPD) in liberalci (FDP), nakar so se morali v preteklih mesecih soočiti z nekaterimi bolečimi vprašanji in kompromisi, zlasti v luči vojne v Ukrajini in energetske krize.

Med njimi je možnost podaljšanja delovanja še zadnjih treh nemških nukleark, kjer kritike letijo predvsem na ministra za gospodarstvo iz vrst Zelenih Roberta Habecka. Kljub nezadovoljstvu v stranki, ki nasprotuje jedrski energiji, so delegati že v petek podprli Habeckov predlog o podaljšanju delovanja dveh od treh nukleark, ki bi ostali v pripravljenosti za nujne primere.

Na zadnji dan kongresa v Bonnu so nato danes, čeprav s tesno večino 315 proti 294 glasovom, pritrdili še vladnim načrtom glede rabe premoga - oziroma zavrnili predlog podmladka stranke, ki je nasprotoval vladnemu načrtu za odpoved uporabi premoga v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija že do leta 2030.

Dogovor med zveznim ministrstvom za gospodarstvo, deželno vlado Severnega Porenja-Vestfalije in energetskim velikanom RWE namreč predvideva tudi obratovanje dveh elektrarn na rjavi premog še do konca leta 2024 ter sporno uničenje vasi Lützerath, nekakšnega simbola boja proti podnebnim spremembam, ker se nahaja na nahajališču premoga.

V soboto, ko so bile v ospredju zunanjepolitične teme na čelu z vojno v Ukrajini, je medtem na kongresu nastopila nemška zunanja ministrica iz vrst Zelenih Annalena Baerbock. Delegati so ob tem med drugim z veliko večino podprli nadaljnje dobave orožja Ukrajini in zavrnili več predlogov, ki so to kritizirali kot odmik od pacifistične tradicije stranke.

Nemški Deutsche Welle tako na svoji spletni strani danes ocenjuje, da je bil tokratni kongres Zelenih "osupljivo nespektakularen", saj da se je na njem večina dramatično po tihem in nekonfliktno odpovedala stališčem, ki so bila desetletja del politične DNK stranke.