Nemirna noč v Kijevu: Rusi izvedli nov množični napad z droni #vŽivo

Ponoči se je v Kijevu spet oglasil alarm za zračni napad. Rusi so ukrajinsko prestolnico že 12. v tem mesecu napadli iz zraka, a je zračna obramba množični napad odbila, je sporočil vodja civilne in vojaške uprave Kijeva Sergij Popko. "Angeli varuhi Ukrajine agresorju niso dali možnosti. Vse drone je naša protiletalska obramba sestrelila," je povedal Popko.

Vojaška uprava Kijeva je sporočila, da je zračna obramba prestolnice odbila še en množični napad ruskih brezpilotnikov. Gre za že 12. napad v tem mesecu, v katerem je Rusija Kijev spet napadla iz zraka, je na Telegramu zapisal Sergij Popko, vodja civilne in vojaške uprave Kijeva, ter dodal, da je zračno alarmiranje v mestu trajalo več kot tri ure. "Po prvih podatkih so v tem napadu sodelovala brezpilotna letala tipa šahid," je dejal.

"Angeli varuhi Ukrajine agresorju niso dali možnosti. Vse drone, ki so leteli proti Kijevu, je naša protiletalska obramba sestrelila," je dodal Popko in spomnil, da so podoben napad na mesto Rusi izvedli pred štirimi dnevi.

Ponoči se je zračni alarm oglasil tudi v drugih mestih, na primer v Harkovu na vzhodu in v Černivcih na zahodu, so sporočile oblasti.