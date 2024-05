Baerbockova je med obiskom v Avstraliji dejala, da je preiskava nemških organov pokazala, da je za kibernetski napad odgovorna hekerska skupina APT28, znana tudi kot Fancy Bear, ki deluje pod okriljem ruske vojaške obveščevalne službe GRU, poroča nemška tiskovna agencija dpa. O lanskoletnih napadih hekerske skupine so danes poročale tudi češke oblasti.

Napad naj bi se zgodil v začetku lanskega leta

"Z drugimi besedami, šlo je za kibernetski napad na Nemčijo, ki ga je sponzorirala Rusija, kar je popolnoma nedopustno in nesprejemljivo ter bo imelo posledice," je v Adelajdi poudarila Baerbockova, ne da bi podala podrobnosti o napadu na SPD. Ta naj bi se sicer zgodil v začetku lanskega leta.

Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Berlinu je nato danes sporočil, da so zaradi napada na pogovor poklicali odpravnika poslov na ruskem veleposlaništvu. Dodal je, da je ta kibernetski napad pokazal, da je ruska grožnja varnosti in miru v Evropi resnična ter ogromna.

Junija lani je SPD sporočila, da so bili v začetku leta tarča kibernetskega napada e-poštni računi vodstva stranke. Po navedbah vladajoče stranke je napad omogočila ranljivost v programski opremi, za katero takrat niso vedeli. "Ni mogoče izključiti, da so podatki uhajali iz posameznih e-poštnih predalov," je še sporočila stranka.

Podobni napadi tudi v Pragi

O podobnih napadih so danes poročali tudi v Pragi. Po načinu izvedbe in ciljih napade češke oblasti povezujejo ravno s hekersko skupino APT28. Določene institucije na Češkem so bile lani cilji kibernetskega napada, ki je izkoristil dotlej neznane ranljivosti v programu Microsoft Outlook, je v izjavi za javnost zapisalo češko zunanje ministrstvo.

Napade je na skupni novinarski konferenci z nemško kolegico Nancy Faeser potrdil tudi notranji minister Vit Rakušan, ki je pojasnil, da Moskva njegovo državo vidi kot sovražno.

V EU in Natu ostro obsodili ruske kibernetske napade

Evropska unija in zveza Nato sta obsodili ruske kibernetske napade na Nemčijo in Češko. Napovedali so, da bodo storili vse, da bi v prihodnje preprečili tovrstne napade. "Evropska unija in njene države članice skupaj z mednarodnimi partnerji ostro obsojamo zlonamerne kibernetske aktivnosti hekerske skupine APT28 pod nadzorom Rusije proti Nemčiji in Češki," je v imenu EU zapisal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.

Poudaril je, da so tovrstne aktivnosti v nasprotju z normami Združenih narodov na področju odgovornega ravnanja v kibernetskem prostoru."EU ne bo tolerirala takšnega zlonamernega ravnanja, predvsem aktivnosti, katerih cilj je poškodovati našo kritično infrastrukturo, oslabiti družbeno kohezijo in vplivati na demokratične procese, predvsem spričo letošnjih volitev v EU in več kot 60 državah po svetu," je Borrell še zapisal v izjavi v imenu vseh 27 članic EU.

Dodal je, da je EU odločena uporabiti vse možne ukrepe, da bi preprečila, odvrnila oziroma se odzvala na ruske zlonamerne aktivnosti v kibernetskem prostoru.

Da bodo uporabili vse potrebne zmogljivosti za preprečevanje in boj proti kibernetskim grožnjam, so v odzivu na ruske napade na Češko in Nemčijo zapisali tudi v severnoatlantskem svetu zveze Nato. "Ostajamo zavezani boju proti veliki, stalni in naraščajoči kibernetski grožnji, vključno na naše demokratične sisteme in kritično infrastrukturo," so dodali. Severnoatlantski svet Nata, v katerem so zastopane članice zavezništva, je vse države, vključno z Rusijo, pozval k spoštovanju mednarodnih obveznosti in zavez glede spoštovanja mednarodnega prava in odgovornega ravnanja v kibernetskem prostoru.

V EU in Natu so v današnjem odzivu opozorili, da je APT28 odgovoren tudi za pretekle napade v drugih evropskih državah, kot so Litva, Poljska, Slovaška in Švedska.