Nemčija: razpoloženje v gospodarstvu najslabše v skoraj sedmih letih

Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je avgusta še poslabšalo. Indeks gospodarske klime, ki ga izračunavajo na inštitutu za gospodarske raziskave Ifo v Münchnu, se je v primerjavi z julijem znižal za 1,5 točke, na 94,3 točke, in tako dosegel najnižjo vrednost po novembru 2012.

Kot je sporočil predsednik inštituta Ifo Clemens Fuest, kazalnik v sektorju proizvodnje še ni dosegel dna. Zadovoljstvo s trenutnim stanjem se je še poslabšalo, še bolj negativna so tudi pričakovanja za prihodnost. Takšen pesimizem so med industrijskimi podjetji nazadnje zaznali leta 2009 v času gospodarske krize, so dodali na Ifu.

Manj zadovoljni tudi v storitvenem sektorju in gradbeništvu

Pesimizem prevladuje tudi v storitvenem sektorju. Vrednost kazalnika se je znatno znižala, okrepili pa so se tudi dvomi o prihodnosti. V mednarodni trgovini je indeks zdrsnil v negativno območje, prav tako so se poslabšala pričakovanja za prihodnost.

V primerjavi z julijem se je nekoliko znižala tudi vrednost kazalnika v gradbeništvu. Podjetja so bila nekoliko manj zadovoljna s trenutnim stanjem, večjih sprememb pa v prihodnjih mesecih ne pričakujejo.

Ifo omenjene raziskave izvaja na vzorcu približno devet tisoč podjetij. Nemčija je ena največjih svetovnih izvoznic, stanje njenega gospodarstva pa mnogi razumejo kot kazalnik razmer v svetovnem gospodarstvu.