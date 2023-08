Nemčija: 16-letni učenec z nožem napadel in huje poškodoval osemletnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so učence evakuirali in jih odpeljali na varno. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V šoli v mestu Bischofswerda v nemški zvezni deželi Saška je danes 16-letni učenec z nožem napadel in huje poškodoval osemletnega dečka. Napadalca je policija že ustavila, oba otroka pa so odpeljali v bolnišnico. Razlogi za napad za zdaj niso znani, policija pa je sporočila, da so razmere pod nadzorom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.