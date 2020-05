Med epidemijo novega koronavirusa so bili odpovedani vsi družabni dogodki in koncerti. V vmesnem času so se posamezniki trudili z različnimi idejami in pobudami. Tako smo videli koncerte na balkonih, koncerte od doma in podobno.

V nemškem mestu Schüttorf, blizu nemško-nizozemske meje, je lastnik nočnega kluba organiziral "drive-in" rave zabavo, na kateri se je zbralo 250 avtomobilov, v vsakem pa sta bili lahko največ dve osebi. Zabava je bila organizirana 1. Maja.