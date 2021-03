Hrvaški mediji: Rop naj bi kupil luksuzno hišo v Istri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji slovenski predsednik vlade Anton Rop naj bi kupil hišo v Vodnjanu na Hrvaškem, piše Glas Istre. Kot navaja hrvaški portal, gre za nepremičnino, ki skupaj obsega 481 kvadratnih metrov, poleg 345 kvadratnih metrov velikega vrta pa ima tudi 30 kvadratnih metrov velik bazen.

Vrstno hišo je lani kupilo podjetje Sun Sea Investicije, ki ima sedež v Vodnjanu, lastnika podjetja pa sta Rop in njegov sin Jan Rop. Kot piše omenjeni medij, je hrvaška Istra postala zaželena med tujimi podjetniki in poslovneži, ki kupujejo počitniške nepremičnine, vedno več pa je tudi takšnih, ki se odločijo za stalno selitev.

Hišo naj bi uporabljala njegova sin in žena

Sosed in eden od lastnikov montažne hiše je za portal povedal, da naj bi bil nekdanji slovenski premier v Vodnjanu za zdaj le enkrat. "Tukaj je bil po tem, ko so kupili hišo, v kateri za zdaj ne živi nihče. Kolikor vem, imajo načrt, da bosta hišo uporabljala njegov sin in žena," je povedal za Glas Istre.