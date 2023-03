Nekdanji nemški predsednik se je tretjič poročil z isto žensko

Nekdanji nemški predsednik Christian Wulff se je pred dnevi že tretjič poročil z isto žensko. Prvič sta se Christian in Bettina poročila leta 2008, leta 2010 pa se razšla. Nato sta se znova zbližala. Druga poroka, cerkvena, je bila leta 2015. Leta 2018 sta spet živela ločeno in leta 2020 razvezala zakonsko zvezo.

Christian Wulff je bil predsednik Nemčije med letoma 2010 in 2012, ko je odstopil zaradi preiskav državnega tožilstva zaradi suma zlorabe položaja. V tistih za Wulffa težkih časih je Bettina še stala ob njegovi strani. A že leta 2013 so se čustva med njima ohladila in sta se razšla.

Poroka leta 2008

To je bil tako za Christiana kot Bettino drugi propadli zakon. Wulff je bil med namreč letoma 1988 in 2006 poročen s pravnico Christiane. 21. marca 2008 se je Wulff v bližini Hannovra poročil z Bettino Körner. Oba sta že imela otroka. Wulff hčerko Annaleno iz svojega prvega zakona, Körnerjeva sina Leandra Balthasarja iz svojega preteklega razmerja.

Poroka leta 2015

V prvem zakonu se je Christianu in Bettini rodil otrok, fantek Linus. Leta 2013 sta se zakonca prvič razšla. A so se njune poti znova zbližale in leta 2015 je sledila nova poroka, tokrat cerkvena. A nato je šlo v njunem odnosu znova navzdol. Oktobra 2018 sta spet izbrala ločene poti in leta 2020 razvezala zakonsko zvezo.

Poroka leta 2023

Pa je znova sledilo zbližanje, 18. marca letos sta se zdaj 63-letni Christian in 49-letna Bettina spet civilno poročila. Novica o tem je po nemških medijih zakrožila danes.