Nekdanjega egiptovskega predsednika Mursija pokopali v Kairu

Nekdanjega egiptovskega predsednika Mohameda Mursija, ki je umrl v ponedeljek, so danes pokopali v Kairu. Organizacije za človekove pravice so pozvale k neodvisni preiskavi smrti Mursija, ki se je onesvestil med zaslišanjem na sodišču v Kairu in kasneje umrl. Po poročanju egiptovske televizije je umrl zaradi srčnega zastoja.

Kot je danes sporočil njegov odvetnik, so 67-letnega Mohameda Mursija pokopali zgodaj davi na pokopališču na vzhodu Kaira, pogreb pa je potekal v družinskem krogu. Njegov sin Abdulah Mohamed Mursi je v ponedeljek povedal, da so egiptovske oblasti zavrnile prošnjo družine za javni pogreb v njegovem rojstnem mestu.

Prepovedano gibanje Muslimanska bratovščina, katerega vplivni član je bil Mursi, je sicer v ponedeljek pozvalo državljane, naj se množično udeležijo pogreba.

Muslimanska bratovščina smrt predsednika označila za umor

Mursi, ki je Egipt kot prvi demokratično izvoljeni predsednik vodil med letoma 2012 in 2013, je v ponedeljek na zaslišanju v zvezi z domnevnim vohunjenjem pred sodnikom govoril 20 minut, nato se je zgrudil. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je kasneje umrl. Po poročanju egiptovske državne televizije je umrl zaradi srčnega zastoja.

Foto: Reuters

A njegova družina in organizacije za človekove pravice, ki so v preteklosti večkrat izrazile skrb za njegovo zdravje in opozarjale, da je preveč časa zaprt v samici, so pozvale k neodvisni preiskavi smrti Mursija.

Muslimanska bratovščina pa je v ponedeljek zvečer njegovo smrt označila za umor, Egipčane pa pozvala, naj se protestno zberejo pred egiptovskimi veleposlaništvi po vsem svetu.

Egiptovsko notranje ministrstvo je po smrti Mursija razglasilo izredne razmere ter angažiralo več tisoč dodatnih pripadnikov varnostnih sil.

Obsojen na 45 let zapora

Mursi je zmagal na prvih volitvah po vstaji leta 2011, ki je z oblasti odnesla dolgoletnega avtokratskega voditelja Egipta Hosnija Mubaraka. Državo je vodil med letoma 2012 in 2013, nato pa ga je zaradi njegove avtoritarne vladavine strmoglavila egiptovska vojska pod vodstvom Abdela Fataha al Sisija.

Sledili so množični protesti Mursijevih podpornikov, na katerih je bilo v spopadih s policijo ubitih več sto ljudi. Več sto udeležencev so aretirali in jim sodili. Nekatere so obsodili tudi na smrtno kazen. Tudi kasneje so aretirali in obsodili številne člane Muslimanske bratovščine.

Foto: Reuters

Več sodnih postopkov je potekalo tudi proti Mursiju, ki je bil od odstavitve v priporu. Zaradi spodbujanja k nasilju proti protestnikom konec leta 2012 in vohunjenja za Katar je bil obsojen na skupno 45 let zapora.

V dveh drugih primerih je bil medtem obsojen na smrtno kazen in dosmrtni zapor, a je kasacijsko sodišče odredilo ponovno sojenje.

Po njegovi odstavitvi se je okrepilo število napadov, uperjenih predvsem proti varnostnim silam. Največ jih je na Sinajskem polotoku, ki velja za utrdbo skrajne skupine Islamska država.