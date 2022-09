Negotove parlamentarne volitve na Švedskem

Švedi bodo danes volili nove predstavnike v 349-članski enodomni parlament. Glede na javnomnenjske raziskave se obeta tesen izid med levim taborom, kjer prednjačijo socialdemokrati sedanje premierke Magdalene Andersson, in desnim taborom, kjer se uspeh obeta populističnim in skrajnim Švedskim demokratom Jimmieja Akessona.

Sweden: national parliament election today



➤ Eligible voters: 7,503,906

➤ Polling stations open: 8:00 CEST - 20:00 CEST

➤ Incumbent government: centre-left S (S&D) led by PM Magdalena Andersson

➤ Proportional representation, four percent threshold

➤ 103 parties running pic.twitter.com/jknHuQrtrx — Europe Elects (@EuropeElects) September 11, 2022

Levi tabor, v katerem so poleg Socialnih demokratov še Zeleni, Levica in Stranka centra, naj bi glede na javnomnenjske raziskave podprlo skupno od 48,6 do 52,6 odstotka volivcev. Desni pol, ki ga sestavljajo Švedski demokrati, konservativna Zmerna stranka, Krščanski demokrati in Liberalci, pa med 47,1 in 49,6 odstotka.

Tako levi kot desni del političnega spektra sta notranje razdeljena, kar bi lahko otežilo proces oblikovanja vladajoče koalicije.

Za glavna kandidata za mandat za sestavo nove vlade po volitvah veljata sedanja premierka Andressonova in konservativni Ulf Kristersson iz Zmerne stranke.

Za sporni temi sta se v tokratni volilni kampanji izkazali načrtovani davčna in socialna reforma. Konservativci in Švedski demokrati so pred volitvami veliko izpostavljali tudi temi priseljevanja in integracije priseljencev, veliko se je govorilo tudi o visokih cenah energentov.

Parlamentarne volitve na Švedskem potekajo na štiri leta, v riksdag pa se uvrstijo stranke, ki presežejo štiriodstotni prag. Na volilni dan na Švedskem poleg poslancev tradicionalno volijo tudi predstavnike regionalnih in lokalnih oblasti.