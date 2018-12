Nato napovedal podporo ukrajinski mornarici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zveza Nato je ob današnjem obisku ukrajinskega predsednika Petra Porošenka v Bruslju napovedala podporo ukrajinski mornarici, potem ko je ruska vojska v Azovskem morju zasegla tri ukrajinske vojaške ladje in njihove posadke. Ukrajinski vojski pa bodo zagotovili tudi opremo za varno komuniciranje. Porošenko je pozdravil podporo.

"Ukrajino podpiramo pri izboljšanju pomorskih zmogljivosti, logistike in kibernetske zaščite," je po srečanju s Porošenkom povedal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, kot poročajo tuje tiskovne agencije.

Do konca leta pa bodo ukrajinski vojski dostavili tudi opremo za varno komuniciranje, ki bo Kijevu pomagala v boju proti poskusom destabilizacije s strani Rusije, je dodal Stoltenberg.

Moskvo je znova pozval k izpustitvi treh ukrajinskih vojaških ladij in 24 vojakov, ki jih je ruska vojska zajela 25. novembra v Azovskem morju. Zavzel se je za svobodno plovbo čez Kerško ožino, vključno s prostim dostopom do ukrajinskih pristanišč v Azovskem morju. "To je del ruskega obnašanja, ki destabilizira razmere," je poudaril.

Ukrajinski predsednik je pozdravil podporo Nata, ki se mu želi njegova država pridružiti. Zajete ukrajinske vojake je označil za "vojne ujetnike". "Rusija nima pristojnosti nad 24 ukrajinskimi vojaki. To potrjuje ženevska konvencija," je poudaril.