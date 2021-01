Nasilje v Darfurju terjalo več kot sto življenj

Nasilje je eno najhujših, odkar so lani jeseni podpisali mirovni dogovor med uporniki in sudansko vlado. Čeprav so nekdanji uporniki obljubili, da bodo končali spopade, je na območju med različnimi sprtimi plemeni še naprej napeto. Glavna razloga sta nadzor nad teritorijem in dostop do vode, poroča STA.

V Južnem Darfurju so danes izbruhnili spopadi med plemenoma Rizeigat in Fallata. Umrlo je najmanj 47 ljudi, je za AFP potrdil lokalni vodja Mohamed Saleh. V napadu so požgali tudi več hiš. V soboto in nedeljo pa so izbruhnili spopadi med sprtimi plemeni v Zahodnem Darfurju, ki so po podatkih zdravnikov terjali najmanj 83 ljudi, še 160 jih je bilo ranjenih. Nasilje je izbruhnilo v taborišču za begunce, potem ko se je zgodil umor med različnima plemenoma, poroča STA.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil zaskrbljenost zaradi nasilja. Sudanske oblasti je še pozval, da pomagajo pri umiritvi razmer in končanju nasilja.

Politična nestabilnost, odkat so leta 2019 odstavili predsednika

Sudan je politično nestabilen, odkar so po množičnih protestih spomladi 2019 odstavili predsednika Omarja Al Baširja. Od takrat v državi poteka tranzicija, v okviru katere pretežno civilna administracija skuša stabilizirati območje po letih spopadov.

V Darfurju je leta 2003 izbruhnil krvavi konflikt, ki je terjal okoli 300.000 življenj, 2,5 milijona ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove. Glavni konflikt je med različnimi etičnimi plemeni, ki se občasno zaostri v nasilne spopade, še navaja STA.