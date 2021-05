Nasedlega kita najprej rešili, nato uspavali #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ščukastega kita, ki je v nedeljo nasedel na zapornicah reke Temze v jugozahodnem delu Londona, so več ur reševali gasilci in potapljači kraljeve mornarice. Bil je precej poškodovan in v zelo slabem stanju.

Okoli štiri metre dolgega ščukastega kita so v Temzi opazili v nedeljo, najprej blizu mostu Barnes, v večernih urah pa v Richmondu, kjer je nasedel na rečni zapornici.

Reševalna akcija trajala več ur, kitova stanje slabo

Reševalci, gasilci in potapljači kraljeve mornarice so kita reševali več ur ter ga uspešno z betonske zapornice prestavili na gumijast čoln in odpeljali na varno.

Kitovo stanje je bilo zelo slabo, poškodovane je imel tudi prsne plavuti, zato je bila odločitev veterinarjev o tem, ali naj ga izpustijo nazaj v morje, zelo težka.

Uspavanje v izogib stradanju in poginu

"Kitu smo dali velik odmerek pomirjevala in odločili smo se, da ga uspavamo," je danes sporočila nacionalna koordinatorka britanskih potapljačev Julia Cable. Dejala je še, da kit ne bi smel čutiti ničesar in da je uspavanje nujno. Če bi ga vrnili v morje, bi zaradi slabega zdravstvenega stanja nedvomno stradal in poginil.