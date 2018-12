Napadalec iz Strasbourga zaprisegel zvestobo Islamski državi

Po napadu je Islamska država sporočila, da je bil Chekatt "eden njihovih borcev". Navedbe skrajnežev je francoski notranji minister Christophe Castaner zavrnil. Chekattov oče je povedal, da je njegov sin menil, da se IS bori za pravično stvar. Sam mu je sicer vedno govoril, da gre za kriminalce.

Teroristični napad v Strasbourgu zahteval pet smrtnih žrtev

Štiri od petih smrtnih žrtev strelskega napada v Strasbourgu so bili tujci oziroma so bili rojeni na tujem. Chekatt je ubil tajskega turista, francosko-afganistanskega lastnika garaže, italijanskega novinarja in Poljaka, ki je v Strasbourgu živel 20 let. Med smrtnimi žrtvami je bil tudi 61-letni Francoz, ki se je ravno upokojil. Napadalec ga je ustrelil v glavo, ko je stopil iz restavracije.