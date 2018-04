Napadalec iz Toronta obtožen desetih umorov #video

Aleka Minassiana, ki je v ponedeljek v Torontu v Kanadi s kombijem namerno zapeljal v množico pešcev, so kanadske oblasti danes obtožile desetih umorov in 13 poskusov umora. V napadu je umrlo najmanj deset ljudi, 15 ljudi je bilo ranjenih.

Napad v Torontu. Video: AP

Domnevni napadalec Alek Minassian, ki je bil oblečen v belo zaporniško uniformo, je na današnjem prvem zaslišanju na sodišču v Torontu pokazal malo čustev.

Napadalec je z najetim kombijem na križišču ulice Yonge in avenije Finch zapeljal s ceste na pločnik in po navedbah prič podiral vse pred sabo. Policija ga je ustavila nekaj ulic stran in ga hitro obkolila.

Voznik se je predal, potem ko se je znašel nasproti policista in sta drug v drugega merila z orožjem. Policija je dejanje označila za namerno.

V ponedeljkovem napadu je v Torontu umrlo deset ljudi, 15 ljudi pa je bilo ranjenih. Foto: Reuters

Na šoli ni veljal za nasilnega učenca

Kanadske oblasti so sporočile, da je domnevni napadalec 25-letnik iz severnega predmestja Toronta. Njegov motiv za napad za zdaj ni znan, v preteklosti pa Minassian ni imel opravka s policijo.

Glede na izjave njegovih sošolcev je v preteklosti obiskoval šolo za učence s posebnimi potrebami v Torontu, kjer ni veljal za nasilnega.

Napad se je zgodil 16 kilometrov od konferenčnega centra, ki gosti srečanje zunanjih ministrov skupine G7, a po navedbah oblasti nič ne kaže, da bi bil povezan z dogodkom. Zasedanje se je kot danes nadaljevalo.